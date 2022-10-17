İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Amasra'daki patlama alanında incelemelerde bulundu

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BARTIN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ile alana gelen Çataklı, sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile de bir süre görüşen Çataklı, daha sonra sahadan ayrıldı.

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