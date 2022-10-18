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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor

AA

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor

BARTIN (AA) - Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında hava sızdırmazlığını sağlama ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışma yürütülüyor.

Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatıldı. Betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanıyor.

Öte yandan TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.

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