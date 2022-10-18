İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti

AA

İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti

BARTIN (AA) - RECEP BİLEK/VEYSEL ALTUN - Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Bulut'un maden ocağında çalışabilmek için 3 yıl önce itfaiyeciliği bıraktığı öğrenildi.

Evli ve 11 aylık bir çocuk babası Bulut, Amasra Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğünde görevliyken maden ocağında çalışmak için başvuru yaptı.

Zonguldak'ta gerçekleştirilen birinci kurada işe giremeyen Bulut, yedekler arasında yer aldı. Daha sonra yedeklerden işe alındığını öğrenen Bulut Belediyeden ayrıldı.

Maden ocağında görev yapmak için 5 kilo fazlası olduğunu öğrenen Bulut, evine aldığı koşu bandı sayesinde kısa sürede fazla kilolarını verdi ve aynı köyden arkadaşları Şaban Yıldırım, Okan Akgül ile Amasra'daki maden ocağında çalışmaya başladı.

Üç yıldır madende görev yapan Bulut, Yıldırım ve Akgül ile 14 Ekim'de maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybetti.

- "Yavrusunun yürüdüğü günleri göremedi"

Ahatlar köyünde yaşayan anne Nebile Bulut, AA muhabirine, oğlunun herkese saygılı biri olduğunu söyledi.

Evladının her zaman maden ocağında çalışmayı hayal ettiğini aktaran anne Bulut, "Amasra itfaiyesindeydi. 2019 yılında yedeklerden girdi. 5 kilo fazlası vardı. Koşu bandı aldı. Ocağa girecek benim oğlum, erken emekli olacaktı. Erkenci oldu. Mehmet'in hayali vardı; 'Bartın'da müstakil ev alacağım, çocuklar bahçede oynayacak.' Perişan etti..." diye konuştu.

Bulut, kendisini hemen her gün telefonla görüntülü arayan oğluyla en son geçen çarşamba yüz yüze görüştüğünü anlattı.

Oğlunun hafta sonu köye gelmesini beklediklerini aktaran Bulut, "Yavrumuz bizi hiç üzmedi. Çok hayırlı bir evlattı. Bıraktı gitti. Eşini bıraktı, yavrusunu bıraktı. Yavrusunun yürüdüğü günleri göremedi. Bir hayal mi rüya mı gördük, bilmiyoruz. Çok zor." dedi.

Baba Ali Bulut da oğlunun yedek listeden maden ocağında işe başlamasına değinerek "Sadece onun değil, burada herkesin hayalidir madene girmek. Maden ocakları, çalışmak istenilen yerdir. Girerken 'Allah'a emanet' ile çıkarken 'Geçmiş olsun' ile çıkıyorlar oradan." şeklinde konuştu.

Bulut, oğlunun köyden iki arkadaşıyla çalıştığı işinden şartları dolayısıyla memnun olduğunu dile getirerek "Çok huzurlu çalışıyordu. Arkadaşlarıyla birliklerdi. Köyden 3 kişi gittiler. Kötü olsalardı üçü bir yerde olmazdı." ifadesini kullandı.

- "Hiç ayrılmayan 3 arkadaştılar"

Amasra Belediyesinde zabıta olarak görev yapan kardeşi Muhammet Bulut da patlamanın yaşandığı gün ağabeyiyle görüştüklerini, gece eve birlikte dönmek için konuştuklarını anlattı.

Patlama haberinin ardından itfaiye ekipleriyle olay yerine ilk gidenlerden olduklarını aktaran Bulut, "Biz gittik, elimizden hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlarını da kurtaramadık, ağabeyimi de. Hepsi şehit oldu." dedi.

Bulut, kurtarma çalışmalarında madencilerin de yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Yan yana sırt verdiği meslektaşları çıkardılar cenazeleri. Onlar köyümüzden, hiç ayrılmayan 3 arkadaştılar. Üçü birlikte büyüdüler, birlikte madene girdiler, aynı ocağa indiler, aynı yemeği paylaştılar, aynı kaderi paylaştılar. Toprağa da aynı şekilde yan yana defnettik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl ...
Çocuklarını okula götürebilmek için madende gece vardiyasında çalışıyormuş
YEREL HABERLER Çocuklarını okula götürebilmek için madende gece ...
Patlamada hayatını kaybeden madencinin doğacak çocuğun ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden madencinin doğacak ...
Patlamada hayatını kaybeden madenci, şehir dışındaki öğrenci oğluyla görüşemedi
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden madenci, şehir dışındaki ...
(Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA GÖREVLİLER İFADELERİ ALINMAK ÜZERE ADLİYEYE GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA GÖREVLİLER ...
(Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ALINIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ...
(Görüntülü) 30 YIL ÖNCE GRİZU PATLAMASINDAN KURTULAN EMEKLİ MADENCİ, OĞLUNUN ACISINI YAŞADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 30 YIL ÖNCE GRİZU PATLAMASINDAN KURTULAN ...
Maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor
YEREL HABERLER Maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor
Madenden her çıktığında "Ben çıktım, kalbinizi ferah tutun" diye eşini arıyormuş
YEREL HABERLER Madenden her çıktığında "Ben çıktım, kalbinizi ferah ...
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında teknik ...
Madendeki yangını söndürme çalışmalarına katılan işçi: Bizim kaderimiz yer altındaymış 
YEREL HABERLER Madendeki yangını söndürme çalışmalarına katılan ...
(Görüntülü) YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN BETON ÖREN MADEN İŞÇİSİ BİZİM KADERİMİZ YERALTINDAYMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN BETON ÖREN MADEN ...
30 yıl önce grizu patlamasından kurtulan emekli madenci, oğlunun acısını yaşadı
YEREL HABERLER 30 yıl önce grizu patlamasından kurtulan emekli ...
Avrupa madenlerindeki makine ve teçhizat Türkiye'de de kullanılıyor
YEREL HABERLER Avrupa madenlerindeki makine ve teçhizat Türkiye'de ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, hayatını kaybeden ...
Bartın Baro Başkanı Parlatır'dan Amasra'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Bartın Baro Başkanı Parlatır'dan Amasra'daki maden ...
Emekli madenci patlamadan kurtulan kardeşiyle sevinci, hayatını kaybedenle acıyı yaşadı
YEREL HABERLER Emekli madenci patlamadan kurtulan kardeşiyle ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Amasra'daki patlama alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Amasra'daki ...
Çalışma arkadaşlarını kurtarmak için maden ocağına koştu
YEREL HABERLER Çalışma arkadaşlarını kurtarmak için maden ocağına ...
(Görüntülü) ŞEHİT MADENCİ ARKADAŞLARINI KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ MADENDE YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT MADENCİ ARKADAŞLARINI KURTARMAK ...
Patlama yaşanan maden ocağına ilk ulaşan sağlık ekipleri yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Patlama yaşanan maden ocağına ilk ulaşan sağlık ...
(Görüntülü) GMİS GENEL BAŞKANI YEŞİL GRİZUYU İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN FARK ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü) GMİS GENEL BAŞKANI YEŞİL GRİZUYU İŞÇİ ...
Maden ocağına ilk ulaşan sağlıkçılar, 'yaşatma' mücadelesini anlattı (2)
YEREL HABERLER Maden ocağına ilk ulaşan sağlıkçılar, 'yaşatma' ...
CHP heyeti, maden ocağında patlama yaşanan Amasra'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER CHP heyeti, maden ocağında patlama yaşanan Amasra'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.