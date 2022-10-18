Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi gibi asker olmak isteyen ancak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçi Rahman Özçelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Baba Yusuf Özçelik, AA muhabirine, ikisi kız 4 evladı olduğunu, büyük oğlu Süleyman'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak Suriye'de görev yaptığını ifade etti.

Asker oğlunun mesleğini çok sevdiğini dile getiren Özçelik, "(Rahman Özçelik) O da, 'Ağabeyim asker, ben de gideceğim' diye söyledi. Annesi göndermek istemedi, 'Bize kim bakacak' dedi. Annesini kıramadı." dedi.

Oğlu Rahman'ın 2019'da internet üzerinden başvurarak TTK'ye girdiğini aktaran Özçelik, yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra bu acı olayın yaşandığını söyledi.

Özçelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, oğlunun cenaze törenine katıldığını belirterek, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı, hep buralardaydılar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok bakanın da kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Özçelik, "Telefonum hiç susmadı. 200'ün üzerinde aranmışım. Dün akşam Sayın Bakanımız Hulusi Akar Bey ile görüştüm, başsağlığı dileklerini iletti. Allah razı olsun." diye konuştu.

Özçelik, patlamada hayatını kaybeden diğer madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.