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Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş

AA

Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş

BARTIN (AA) - AHMET ÖZLER/GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 42 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Özerkan'ın 1 yıl sonra emekli olup köyüne yerleşme hayali yarım kaldı.

Evli ve iki çocuk babası Özerkan, maden ocağında 2009 yılında açılan sınavla işe başladı.

Daha önce inşaatlarda çalışan Özerkan, 13 yıldır çalıştığı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada emekliliğine 1 yıl kala hayatını kaybetti.

Kardeşi Mustafa Özerkan, AA muhabirine, TTK'de 2009 yılında açılan sınava ağabeyiyle beraber girdiklerini söyledi.

Özerkan, ağabeyinin maden ocağında işe başlamasına çok sevindiğini aktararak, kendisinin ise başarılı olmadığı için doğal gaz tesisatçılığına yöneldiğini kaydetti.

Ağabeyinin 16.00-00.00 vardiyasında çalışması sebebiyle en son bir hafta önce görüştüğünü dile getiren Özerkan, "Dayım yolda duymuş patlama olduğunu. Öyle haberim oldu ve Amasra'ya gittik. Ağabeyim kendi halinde biriydi. Emekli olunca hayvanlara bakacaktı, köyde duracaktı. Emekli olacağı için seviniyordu. 'Emekliliğim gelsin bir gün çalışmam' diyordu. Hayvancılıkla uğraşacaktı. Seviyordu hayvanları. İçine kapanıktı, fazla konuşmazdı." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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