Bartın Valisi Arslan'dan madencilerin ailelerine taziye ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Arslan, patlamada hayatını kaybeden maden işçilerinden Serkan Nakaş ve Şuayib Okul'un Çaydüzü Mahallesi, Berkay Kesim'in Demirciler Mahallesi, Berkay Pınaroğlu'nun Muratbey, Sabri Akdere'nin Gökçekıran, Aziz Köse'nin Bayıryüzü, Burçin Saban'ın Gürpınar, Emrah Kaya'nın Kaman, Ramazan Özer'in Ulugeçitambarcı ile Remzi Özçelik’in Mamak köyünde yaşayan ailelerini ziyaret etti.



Patlamadan büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali Arslan, gözyaşı döken aileleri teselli etti.

Vali Arslan, hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.