Bartın'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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BARTIN (AA) - Bartın'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocareis köyü Kavlak Mahallesi mevkisinde orman yolunda ilerleyen Enes Baloğlu (20) idaresindeki 74 BY 075 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kestane toplamak için sabah saatlerinde ormana giden vatandaşların otomobili fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, sürücü Baloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Baloğlu'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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