Amasra'da madendeki patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi için cuma namazında dua edildi.

Patlamadan sağ kurtulan bazı madencilerin de geldiği Ulu Cami'de cuma namazı kılındı.

Cuma hutbesinde, "Geçen hafta ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Bartın Amasra'daki maden ocağında 41 işçi kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Ahirete irtihal eden kardeşlerimize Yüce Rabb'imden rahmet, geride kalan aile efradına ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Cenabıhak, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Bizlere de bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadeleri kullanıldı.

Patlamada yaşamını yitiren 41 madenci, namaz çıkışında da dualarla anıldı.

Cemaate, AK Parti Amasra İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından lokma dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.