Vali Arslan patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret etti

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BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Arslan, yaşamını yitiren maden işçilerinden İbrahim Köse'nin Espey köyünde, Ferhat Poyraz'ın ise Aydınlar köyünde ikamet eden ailelerini ziyaret etti.

İşçilere Allah'tan rahmet, ailelere baş sağlığı ve sabır dileyen Arslan, devletin her zaman yanlarında olacağını kaydetti.

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