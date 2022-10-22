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TBB heyeti ve 13 ilin baro başkanı Amasra Adliyesi'ni ziyaret etti

AA

TBB heyeti ve 13 ilin baro başkanı Amasra Adliyesi'ni ziyaret etti

BARTIN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) heyeti ve 13 ilin baro başkanı, Amasra Adliyesi'ne ziyarette bulundu.

TBB Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez'in başkanlığını yaptığı heyet, Amasra Adliyesi'ne gelerek Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile görüştü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmaya ilişkin görüşlerini ileten Suiçmez, çıkışta gazetecilere, TBB ve 81 il barosu adına Amasra halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Patlamanın meydana geldiği andan itibaren Bartın Barosunun olay yerine giderek gerekli çalışmayı yaptığını aktaran Suiçmez, Amasra'daki maden ocağı patlamasının, Türkiye'de adalet tarihinin önemli bir dönüm sürecini oluşturacağını söyledi.

Suiçmez, etkin bir soruşturma yürütülerek sonuçların yargıya iletilmesi görevinin yargının tüm sacayaklarına düştüğünü ifade etti.

Soruşturma aşamasından yargının diğer süreçlerine kadar katkı sunacaklarını belirten Suiçmez, "Şunun bilinmesini istiyoruz ki Türkiye'de artık hiçbir vatandaş savunmasız bırakılmayacaktır. Türkiye Barolar Birliğinin ve 81 baromuzun bu konudaki görüşü budur. Bu söylemle de görev başına geldik. Eminim burada yapılacak soruşturmada hepimiz üzerine düşeni yaptığımız noktada adalet yerini bulacaktır. Bizler burada görmeyenin gözü, duymanın kulağı, konuşamayanın sesi olacağız." diye konuştu.

Açıklamada, Suiçmez'e, Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır ile Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Kars, Kırıkkale, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Zonguldak barolarının başkanları eşlik etti.

Heyet, daha sonra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret etti.

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