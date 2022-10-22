CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

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BARTIN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Bartın'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisinin Amasra İlçe Başkanlığını ziyaret eden Nazlıaka, yaptığı konuşmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından ateşin düştüğü yeri yaktığını söyledi.

Nazlıaka, aileler için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, bir nebze olsun onların acılarını paylaşmak amacıyla ilçeye geldiklerini kaydetti.

Bundan sonra da ailelerin verdiği adalet mücadelesi sürecinde yanlarında olacaklarını dile getiren Nazlıaka, "Değil elimizi, gövdemizi taşın altına sokmaya kararlıyız. Yeter ki adalet tecelli etsin." dedi.

Nazlıaka, daha sonra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden bazı işçilerin ailelerini ziyaret etti.

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