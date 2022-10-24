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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulus İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

AA

Ulus İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

BARTIN (AA) - ​​​​​​​Bartın'da Ulus İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı, Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, devletin tüm kurumlarıyla ilçede sunulan hizmetlerdeki kalite devamlılığı, tasarruf tedbirleri, kış tedbirleri, kadına şiddete yönelik önleyici tedbirler ve uyuşturucu madde kullanımını önleyici tedbirler konusunda gerekli çalışmaları ve planlamaları yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarda vatandaşlar için kamu hizmetlerinin arz odaklı yaklaşımla eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Tüm kamu kurum amirlerimize ve personellerimize göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile temsilcileri katıldı.

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