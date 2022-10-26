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Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi doğum yaptı

AA

Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi doğum yaptı

BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın eşi, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine babasının ismi verildi.

Maden işçisinin eşi Elif Ayvaz, gazetecilere, eşinin bir rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük raporunun ardından patlamanın yaşandığı gün işe gittiğini, patlamayı televizyondan öğrendiğini söyledi.

İlk etapta kendisine önemli bir durum olmadığını söylediklerini, ardından grizu patlaması olduğunu öğrendiklerini belirten Ayvaz, "Eşim, patlamanın yaşandığı gün mesaiden çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacaktı, onu bekliyorduk." dedi.

Eşinin, doğacak çocuğuna "Sungur" ismini koymak istediğini, eşini kaybettikten sonra kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise "Çocuğun ismini babasının ismi Selçuk koyun." dediğini belirten anne Ayvaz, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Hem onun istediği hem de eşimin adını koyduk ve 'Sungur Selçuk' ismini verdik. Çocuğum doğdu, hastanede babasının kucağına veremediler. Çocuğumun babasıyla hiçbir hatırası yok, baba kokusu yok. Önceki çocuğumu ben doğum yaptıktan sonra ilk babasına vermişlerdi."

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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