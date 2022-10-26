Bartın'da esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, Türk milletine bırakılmış en kutsal miras ve vazgeçilmez değer olduğunu aktaran Akın, "Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği doğrultuda hareket ediyoruz. Bu anlamlı günde birlik ve beraberliğimizi, şanlı Türk bayrağımızın önemini herkese göstermeliyiz. Bu kapsamda son olarak Yalı bölgesi, Orduyeri, Kaynarca ve Sanayi Sitesi esnafımıza Türk bayrağımızı dağıttık. Esnaf ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.



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