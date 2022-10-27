Ulus Kaymakamı Kılıç'tan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

BARTIN (AA) - Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Şirinler köyünde şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kılıç, yaptığı açıklamada, ziyaretlerde talep ve sorunları dinlediklerini söyledi.

Şehit ve gazi aileleri ile vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ettiklerini anlatan Kılıç, "Bu ziyaretlerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımız ile devletimiz arasında güçlü bağlar oluşturuyor ve devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Hepsine ayrı ayrı hassasiyet gösteriyor ve memnuniyetleri için özen gösteriyoruz. Devletimizin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu söylüyoruz." dedi.



Ulus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal da ziyarette yer aldı.

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