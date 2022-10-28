Bartın'dan kısa kısa

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BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Vali Yardımcısı Miraç Akbulut ve ilgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlara görüşen Vali Arslan, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması ve yapılan işlemler hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi talimatını verdi.

Arslan, halk günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşların Valilik binasında hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini kaydetti.

- Vali Arslan'dan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde okul bünyesinde bulunan atölyeleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Arslan, öğrencilerle sohbet etti.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya gelerek okulun eğitim durumu ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi alan Arslan, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

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