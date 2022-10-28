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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'dan kısa kısa

AA

Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Vali Yardımcısı Miraç Akbulut ve ilgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlara görüşen Vali Arslan, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması ve yapılan işlemler hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi talimatını verdi.

Arslan, halk günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşların Valilik binasında hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini kaydetti.

- Vali Arslan'dan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde okul bünyesinde bulunan atölyeleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Arslan, öğrencilerle sohbet etti.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya gelerek okulun eğitim durumu ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi alan Arslan, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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