Amasra'da fener alayında, patlamada hayatını kaybeden madenciler anıldı

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen fener alayında, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi anısına baret takan 41 kişi yakılan 41 meşaleyi taşıdı.

Küçük Liman mevkisinde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi anısına 41 kişinin baret taktığı fener alayında, 41 meşale taşındı.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen grup, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Burada baretiyle konuşan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede farklı bir 29 Ekim etkinliği yapıldığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin acısını halen yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Çakır, alanda 41 madenci anısına 41 meşalenin yandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından grup, Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. Meşaleleri taşıyan vatandaşlar, anıtın önüne baretlerini bıraktı.

Burada hayatını kaybeden madenciler anısına hazırlanan büyük meşaleyi yakan Çakır, anı defterini imzaladı.

Çakır'ın patlamada hayatını kaybeden madencilerin ismini okuduğu sırada yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Yürüyüşe, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, madenciler ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.





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