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Bartın Başsavcısı ve beraberindeki heyetten Amasra'daki maden ocağında inceleme

AA

Bartın Başsavcısı ve beraberindeki heyetten Amasra'daki maden ocağında inceleme

BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağı sahasında inceleme yapan Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, bilirkişi heyeti ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatları, 14 Ekim'de ocağa giren tahlisiye ekibini dinleyerek bilgilerine başvurdu.

Maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde bölgedeki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.

Başsavcı Kaynak, Baro Başkanı Parlatır ile cumhuriyet savcıları ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatlarının da yer aldığı heyet, maden sahasına gelerek burada keşif ve incelemede bulundu.

Patlamanın yaşandığı gün ocağa giren kurtarma çalışmalarında görev alan tahlisiye ekibini de dinleyen savcı ve bilirkişi heyeti, bilgi aldı.

Plan ve sinyal odasında teknik cihazları da inceleyen heyet, yaklaşık 3,5 saat süren incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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