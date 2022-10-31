GÜNCELLEME 2 - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki sürüyor

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BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Amasra Adliyesi'ne sevk ediliyor.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile maden mühendisi İ.H.M, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektro mekanik baş mühendisi S.Ö, idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, makine mühendisi Ş.O, maden mühendisi R.O, ikinci kartiye şefi Ş.K, makine mühendisi M.A, maden mühendisi L.A, hazırlık şefi S.Y, emniyet şefi F.G, sondaj şefi T.U, jeoloji mühendisi H.O.K, emniyet mühendisi Ş.K, emniyet vardiya nezaretçisi M.O, elektrik servis şefi O.Ö, maden teknikeri M.Ö. ve iş güvenliği şube müdür vekili V.S, güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.

Adliyeye çıkarılan 20 şüpheliden idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye şefi Ş.K. ve hazırlık şefi S.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Diğer 15 şüphelinin adliyede, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.

- Olay

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü.

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