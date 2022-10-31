Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

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BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesindeki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 maden mühendisi tutuklandı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.



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