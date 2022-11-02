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Bartın Üniversitesinde 5. Ar-Ge Proje Pazarı yarın başlıyor

AA

Bartın Üniversitesinde 5. Ar-Ge Proje Pazarı yarın başlıyor

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu 5. AR-GE Proje Pazarı yarın başlayacak.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, AA muhabirine, ülkenin bilim temelli kalkınma anlayışına ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla düzenledikleri etkinliğin beşincisini gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Gelecek hedeflere katkı sunmayı gaye edinen, "Benim de bir fikrim var" diyen herkesi Bartın Üniversitesi çatısı altında buluşturduklarını aktaran Uzun, pazarı "dalga dalga büyüyen bir başarı" olarak gördüklerini kaydetti.

Uzun, etkinliği üniversite, kamu ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olarak gördüklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Yerli ve milli olana güveniyor, geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize inanıyoruz. AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesinin yanı sıra bu fikirlerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulmasının hedeflendiği organizasyonda, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşümüne katkı sunuyoruz."

En iyi projelere 40 bin liranın üzerinde ödül verileceğini bildiren Uzun, etkinliğe, Türkiye'nin farklı illerinden lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra her kesimden yüzlerce başvuru yapıldığını aktardı.

Uzun, 14 ana temada verilen kategorilerde sunulan projelerin sektör temsilcilerinin dikkatini çekeceğini ve yüksek katma değerli ürünlere dönüşümünün gerçekleştirilebileceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"14 ana tema ve toplamda 116 farklı kategoride proje fikirlerinin yer alacağı yarışmalar iki gün sürecek. Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte, Bilim Kurulu tarafından değerlendirmeler yapılacak. Proje sahiplerinin fikirlerini, ülkenin öncü kurum ve kuruluşlarından temsilcilere sunma imkanı da bulacağı etkinliğimiz yarın başlayacak. Bilimle yükselen ve teknoloji üreten bir ülke olma yolunda bizlere verdikleri destekler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve iyi dilekleri ile katkıları dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a, ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'e, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e teşekkürlerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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