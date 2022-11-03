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Bartın Üniversitesindeki 5. AR-GE Proje Pazarı etkinliği başladı

AA

Bartın Üniversitesindeki 5. AR-GE Proje Pazarı etkinliği başladı

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinde AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen 5. AR-GE Proje Pazarı etkinliği başladı.

Kutlubeyyazıcılar Yerleşkesi konferans salonundaki açılış töreninde konuşan Vali Nurtaç Arslan, üniversitede, ülke ve kent adına gurur verici günlerden birinin daha yaşandığını söyledi.

Ülkenin farklı illerinden Bartın'a gelen, gelecek adına söyleyecek sözü olan gençlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün, Cumhuriyetin 100'üncü yılında kendi teknolojilerini geliştiren, savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üreten ülkemizi herkes hayranlıkla izlemektedir. Türkiye'yi yeni ufuklara, daha ileriye taşıyacak olanlar gençlerimizdir. Bartın Üniversitesi 5. AR-GE Proje Pazarı'nda da ülkemizi bilim ve teknoloji üzerinde yükseltecek iradenin ışığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şehrimizin güzide kurumlarından biri olan üniversitenin, bilimde, sanatta, kültürde ve sporda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılardan dolayı herkesi kutluyorum."

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da "teknoloji geliştiren, bilimle kalkınan bir Türkiye" için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tribünde olmak, seyirci kalmak bize göre değil, biz odağında olmak istiyoruz. İşte bu doğrultuda her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirme süreçlerine katılımlarını sağlamayı, milli ve özgün olanı üretmeyi, bu alanda girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Her şeyden önce 100'üncü yılına ulaştığımız Cumhuriyetimizi 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacak olan gençlerimize inanıyoruz. Gelecek yolculuğunda en büyük motivasyonumuz da bu inanç oluyor. Umut ediyorum ki bu çabalar tüm Türkiye'de ve bölgemizde ses getirecek projelerin ve yeni buluşların önünü açacaktır."

14 ana tema ve 116 farklı kategoride proje fikirlerinin yer aldığı yarışmada, hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren projeler yarın ödüllendirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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