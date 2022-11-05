Bartın Üniversitesi 5. AR-GE Proje Pazarı yarışması sonuçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi 5. AR-GE Proje Pazarı yarışması sonuçlandı

AA

Bartın Üniversitesi 5. AR-GE Proje Pazarı yarışması sonuçlandı

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi 5. AR-GE Proje Pazarı'nda, ülkenin farklı illerinden gönderilen yüzlerce proje arasından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı olanlara ödülleri verildi.

AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen organizasyonun ödül töreni yapıldı.

Farklı üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı bulunan projelerin sahiplerine ödülleri Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda törenle verildi.

Rektör Yardımcısı ve AR-GE Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof Dr. Mehmet Zahmakıran, birincisini 2017 yılında düzenledikleri AR-GE proje pazarının dalga dalga büyüdüğünü belirterek, büyük kıvanç duyduklarını söyledi.

İlk günden bu yana 2 binden fazla kişinin projeleriyle bilim ve teknoloji festivallerine katkı sağladığını aktaran Zahmakıran, "Geleceğe farklı bir ufuk çizgisi çizmek için çıktığımız bu yolda her sene üzerine koyarak büyüdük. Bu gayretlerin sonuncusunda bugün itibarıyla düzenlemiş olduğumuz 5. AR-GE Proje Pazarı için rekor başvuru sayısına ulaştık." dedi.

Zahmakıran, yarışmalara ülkenin dört bir yanından 14 ana tema, 116 kategoride 485 başvurunun yapıldığını dile getirerek, "Yenilikçi, AR-GE yönü güçlü, tasarım alanında uygulanabilir, üretime yönelik, üretimden sonra da yüksek katma değer katacağına inandığımız fikirler, yapılan titiz değerlendirmelerin ardından belirlenerek derecelendirilmiştir." diye konuştu.

- En iyi projeler ödüllendirildi

5. Ar-Ge Proje Pazarı'nda "Map4Charge (Elektrikli Araçlar için Erişilebilir Şarj Ünitesi Sorgulama ve Yol Yardım Platformu)" adlı projeyle Tansu Çetin birinci olurken, "HEYSEM - Noninvaziv Yöntem ile Hemoglobin, Nabız, Saturasyon ve Met-Hemoglobin Değerleri Ölçüm Cihazı" projesiyle Melike Tuba Altun ikinci, "Mekanik Alaşımlı Yüksek Entropili Alaşımların (23Fe-21Cr-18Ni-20Ti-18Mn) Elektrokimyasal Sensör Uygulamaları" adlı projesiyle Ruhullah Mangal üçüncü oldu.

Ana kategoride "Antibakteriyel Ajan Çalışmalarında Kullanılmak için E.Coli DNA Giraz'ın Rekombinant Olarak Üretilmesi" adlı projesiyle Ahmet Emre Özden ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

- Lise kategorisinde ödüller sahibi buldu

Lise kategorisinde de "Limon Kabuğu Tozundan Efervesan Tablet Yapımı, Fiziksel, Kimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması" projesiyle Arda Kasap birinciliği, "Atık Balkabağı (Cucurbita moschata) Kabuklarından Yeni Bir Ürün Olarak Cips Üretilmesi ve Üretilen Ürünün Karakterize Edilmesi" projesiyle Eymen Onan ikinciliği, "Bitki Korur" adlı projesiyle Emircan Bağdem üçüncülüğü elde etti.

"Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı" projesiyle Cumhur Torun'a ise mansiyon ödülü verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maden faciasında, 8 yönetici ve mühendisin tutuklanmasında en fazla 'yetersiz havalandırma' gerekçe oldu
YEREL HABERLER Maden faciasında, 8 yönetici ve mühendisin ...
(Görüntülü) AMASRA&#039;DA YAŞANAN PATLAMADA ÖLEN TANER ŞEN?İN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASRA'DA YAŞANAN PATLAMADA ÖLEN ...
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
YEREL HABERLER Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden ...
Amasra'da patlamada yaralanan madenci Taner Şen, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Amasra'da patlamada yaralanan madenci Taner Şen, ...
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin ...
Amasra'da patlamada yaralanan madenci Taner Şen, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Amasra'da patlamada yaralanan madenci Taner Şen, ...
Bartın Üniversitesindeki 5. AR-GE Proje Pazarı etkinliği başladı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesindeki 5. AR-GE Proje Pazarı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.