Bartın Üniversitesi 5. AR-GE Proje Pazarı yarışması sonuçlandı

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi 5. AR-GE Proje Pazarı'nda, ülkenin farklı illerinden gönderilen yüzlerce proje arasından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı olanlara ödülleri verildi.

AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen organizasyonun ödül töreni yapıldı.

Farklı üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı bulunan projelerin sahiplerine ödülleri Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda törenle verildi.

Rektör Yardımcısı ve AR-GE Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof Dr. Mehmet Zahmakıran, birincisini 2017 yılında düzenledikleri AR-GE proje pazarının dalga dalga büyüdüğünü belirterek, büyük kıvanç duyduklarını söyledi.

İlk günden bu yana 2 binden fazla kişinin projeleriyle bilim ve teknoloji festivallerine katkı sağladığını aktaran Zahmakıran, "Geleceğe farklı bir ufuk çizgisi çizmek için çıktığımız bu yolda her sene üzerine koyarak büyüdük. Bu gayretlerin sonuncusunda bugün itibarıyla düzenlemiş olduğumuz 5. AR-GE Proje Pazarı için rekor başvuru sayısına ulaştık." dedi.

Zahmakıran, yarışmalara ülkenin dört bir yanından 14 ana tema, 116 kategoride 485 başvurunun yapıldığını dile getirerek, "Yenilikçi, AR-GE yönü güçlü, tasarım alanında uygulanabilir, üretime yönelik, üretimden sonra da yüksek katma değer katacağına inandığımız fikirler, yapılan titiz değerlendirmelerin ardından belirlenerek derecelendirilmiştir." diye konuştu.

- En iyi projeler ödüllendirildi

5. Ar-Ge Proje Pazarı'nda "Map4Charge (Elektrikli Araçlar için Erişilebilir Şarj Ünitesi Sorgulama ve Yol Yardım Platformu)" adlı projeyle Tansu Çetin birinci olurken, "HEYSEM - Noninvaziv Yöntem ile Hemoglobin, Nabız, Saturasyon ve Met-Hemoglobin Değerleri Ölçüm Cihazı" projesiyle Melike Tuba Altun ikinci, "Mekanik Alaşımlı Yüksek Entropili Alaşımların (23Fe-21Cr-18Ni-20Ti-18Mn) Elektrokimyasal Sensör Uygulamaları" adlı projesiyle Ruhullah Mangal üçüncü oldu.

Ana kategoride "Antibakteriyel Ajan Çalışmalarında Kullanılmak için E.Coli DNA Giraz'ın Rekombinant Olarak Üretilmesi" adlı projesiyle Ahmet Emre Özden ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

- Lise kategorisinde ödüller sahibi buldu

Lise kategorisinde de "Limon Kabuğu Tozundan Efervesan Tablet Yapımı, Fiziksel, Kimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması" projesiyle Arda Kasap birinciliği, "Atık Balkabağı (Cucurbita moschata) Kabuklarından Yeni Bir Ürün Olarak Cips Üretilmesi ve Üretilen Ürünün Karakterize Edilmesi" projesiyle Eymen Onan ikinciliği, "Bitki Korur" adlı projesiyle Emircan Bağdem üçüncülüğü elde etti.

"Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı" projesiyle Cumhur Torun'a ise mansiyon ödülü verildi.







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