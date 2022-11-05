Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci, son yolculuğuna uğurlandı

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BARTIN (AA) - Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak kaldırıldığı İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden Taner Şen'in cenazesi defnedildi.

Kalbi durmuş olarak ulaştırıldığı hastanede hayata döndürülen ve 21 gündür tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren Şen'in (30) cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarınca hastane morgundan alınarak Bartın'ın Amasra ilçesine getirildi.

Şen için Gömü köyündeki evinin önünde helallik alındı, dua edildi. Burada Şen'in gözyaşı döken yakınlarını Bartın Valisi Nurtaç Arslan teselli ederken, fenalık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Taner Şen'in cenazesi, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, maden işçisinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.





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