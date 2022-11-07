Bartın'da otomobilin direğe çarpması sonucu 15 yaşındaki sürücü öldü, 3 arkadaşı yaralandı

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BARTIN (AA) - Bartın'da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Toptancılar Sitesi mevkisinde 15 yaşındaki M.A. yönetimindeki 74 BB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü M.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan ve sürücünün arkadaşı oldukları öğrenilen E.G. (16), E.G. (18) ve E.G. (14) yaralandı.



Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​



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