Bartın Üniversitesinde öğrenci kulüpleri tanıtım etkinliği düzenlendi

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinde (BARÜ) öğrenci kulüpleri tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Kutlubey yerleşkesi fuaye alanında yapılan etkinliğe katılan kulüp üyesi öğrenciler, açtıkları stantlarda yeni akademik yılda planladıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Etkinlikte, ziyaretçilere tanıtıcı broşürler de dağıtıldı.



Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Tribünde değil, odağında ol" anlayışıyla öğrencileri tüm çalışmaların merkezinde tutarak onların gelişimlerine katkı sağladıklarını ifade etti.

"Eğlenerek öğrenmek ve üretmek" kavramlarına önem verdiklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:



"Pek çok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimiz ile öğrencilerimiz, yeni yetkinlikler kazanma ve geliştirme imkanı elde etmektedir. Planlama, iletişim, liderlik, ortak çalışma, karar alma, problemlerle başa çıkma, zaman ve stres yönetimi konularında kendilerini geliştirmektedirler. Eğlenerek öğrenen ve üreten öğrencilerimiz, elde ettikleri kazanımları aynı zamanda yarınlarımıza taşımaktadır."

Uzun, gençlere güvendiklerini, onların gelişimi için tüm bileşenlerle büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

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