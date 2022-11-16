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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da baraj nedeniyle evleri su altında kalacaklara yeni konut yapılıyor

AA

Bartın'da baraj nedeniyle evleri su altında kalacaklara yeni konut yapılıyor

BARTIN (AA) - Bartın'da Kozcağız Barajı'nın faaliyete geçmesiyle evleri su altında kalacak köylüler için TOKİ tarafından her biri 3+1 müstakil daireden oluşan 102 Tarımköy Konutu inşa ediliyor.

Bartın'ın sel ve taşkınlardan korunması amacıyla Kozcağız Beldesi'nde yapımına başlanan 46 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajın inşasında son aşamaya gelindi.

Barajın su tutmasıyla evleri ve arazileri su altında kalacak Şarköy'e bağlı Kapıcıoğlu ve Boğaz mahallesi sakinleri için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Gürgenlik mevkisindeki 165 bin metrekarelik alanda Tarımköy Konutları inşa ediliyor.

Her biri 3+1 müstakil daireden oluşacak 102 konut, 117 metrekare oturma alanına ve 380 metrekare bahçeye sahip olacak. Bölgede ayrıca iş merkezi de yer alacak.

Yapımı süren konutların, 2023 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

- "Köylülerimiz daha modern imkanlarda yaşamış olacaklar"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, gazetecilere, Bartın'ı selden koruyacak, sel tehlikesini ortadan kaldıracak Kozcağız Barajı inşasında son çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Kamulaştırma yapılmasına karşın köylülerin tarlalarına ve meralarına uzak yere taşınmak istemedikleri için aynı bölgede 165 dönüm araziye Tarımköy Konutları yapıldığını aktaran Tunç, "Şu anda TOKİ 102 tarım konutunun inşasını içerisinde ticaret merkeziyle birlikte tamamlamak üzere. Köylülerimiz kendi köylerinden uzaklaşmadan burada iskan edilmiş ve TOKİ vasıtasıyla ev sahibi olmuş olacaklar." diye konuştu.

Tunç, burada modern tarım köyü doğacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Şimdiden köylülerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. TOKİ Başkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kozcağız'ımıza, Şarköy'ümüze gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Şu anda inşaatlar henüz tamamlanmadı, yüzde 80 civarında. Yaklaşık 2-3 ay içinde tamamlanacak ve köylülerimiz kendi kamulaştırılan evlerinden buraya nakledilerek burada daha modern, daha iyi imkanlarda yaşamış olacaklar."

Çok mutlu olduklarını ifade eden Şarköy Muhtarı Recai Akduman da kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

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