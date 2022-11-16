"Serenay kaptan" şehirler arasında mekik dokuyor

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da, çocukluk hayali otobüs şoförlüğünü gerçeğe dönüştüren 27 yaşındaki Serenay Göç, şehirler arasında yolculuk yapanlara hizmet veriyor.

Bir çocuk annesi Göç, büyük araçlara ilgisi nedeniyle 10 yıl önce otobüslerde hostes olarak çalışmaya başladı.

Bir süre sonra otobüs şoförlüğü hayalini gerçekleştirmeye karar veren Göç, çalıştığı seyahat firmasındaki meslek büyüklerinin de desteğiyle direksiyon başına geçti.

Seyahat öncesi, birlikte yaşadığı annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra makyajını yapan, kaptan gömleğini giyip kravatını takarak mesaisi için Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminaline giden Göç, şoför mahalline oturarak işe koyuluyor.

Bir yıl önce endişe ve heyecanla oturduğu şoför koltuğunda gün geçtikçe uzmanlaşan Serenay Göç, kadın eli değen otobüsünde radyodaki türküler eşliğinde şehirden şehre binlerce kilometre yol katediyor.

- "İçimde hep şoför olma isteği vardı"

Serenay Göç, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır sektörde olduğunu, hosteslikle çekirdekten yetiştiğini söyledi.

İçinde hep şoför olma isteği olduğunu anlatan Göç, "Herkesin 'doktor, mühendis, avukat olacağım' dediği gibi ben de arabayla ilgili ya tırcı ya otobüsçü olmak istiyordum, otobüs oldu." dedi.

Yolcuların ilk gördüğünde çeşitli tepkiler verdiğini belirten Göç, "İlk kez görenler 'Sen mi kullanacaksın, küçük değil misin?' şeklinde tepki veriyor. Bu en fazla 15 dakika sürüyor, sonrasında herkes keyfine bakıyor. Rahat, güzel şekilde vakit geçirerek yolculuklarını yapıyorlar. Aynadan baktığımda herkes uyuyor, keyfine bakıyor. İnerken teşekkür ediyorlar. Adımı, otobüsün plakasını alıp tekrar yolculuk ediyorlar. Şimdiye kadar kötü bir tepki almadım." ifadelerini kullandı.

Göç, 4 yaşındaki kızı için çalıştığını ve yapabildiği kadarını yapıp bu işten emekli olmak istediğini dile getirerek, "Hiçbir zaman 'çok iyiyim' demeyeceğim. Her gün yeni bir şey öğreneceğime inanıyorum. Yorulmuyorum, severek yapılan bir işte insan hiçbir zaman yorulmaz diye düşünüyorum." diye konuştu.

- "Kadınların başaramayacağı şey olmayacağını bir kez daha gördük"

Otobüs şoförü Emin Güngör de kadınların başaramayacağı şey olmayacağını bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Güngör, "Yanımda çalışan arkadaşım çok azimli ve hırslı. Mesleğini severek yapıyor. Bizim tahminlerimizin çok çok üzerinde bir performans sergiliyor. İlk geldiğinde bu kadar beklentim yoktu. Şoförlüğe başladı başlayalı benimle devam ediyor. Benim tahminlerimin çok üzerinde. Ben onore oluyorum, gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Görenlerin olumlu tepkiler verdiğini aktaran Güngör, "Işıklarda durduğumuzda kadınlar alkışlıyorlar, el sallıyorlar. Araç içerisindeki konuklarımız, misafirlerimiz, kaptanımızla fotoğraf çektirmek istiyor. İnerken teşekkür ediyorlar." dedi.

Yolculardan Kaan Kaya ise yolculuğu esnasında herhangi bir endişe yaşamadığını belirterek, "İlk başta bindiğimde kadın şoför olduğunu bilmiyordum. İlk defa denk geldim ve açıkçası şaşırdım. Kadınların da otobüs şoförlüğü yapabilmesi, böyle şeyler olduğunu görmek güzel." şeklinde konuştu.

Muavin Özkan Okul, Göç'ü hostes olduğu dönemden tanıdığını anlatarak, ilk defa bir kadın kaptanla seyahat ettiğinde şaşırmasına rağmen bunun mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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