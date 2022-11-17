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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy'dan, Bartın'da "madencilik lisesi" açıklaması:

AA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy'dan, Bartın'da "madencilik lisesi" açıklaması:

BARTIN (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Bartın'da açılması planlanan "madencilik lisesi"ne ilişkin, "Bu açılacak lise madencilik alanında Türkiye'de ikinci lise olacak." dedi.

Şensoy, Bartın Valiliğini ziyaretinde gazetecilere, 14 Ekim'de Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 42 maden şehidine Allah'tan rahmet, yakınlarına, millete baş sağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'deki kabine toplantısından sonra Bartın ilinde madencilik lisesi açılacağını belirttiğini ve kendilerinin de Milli Eğitim Bakanlığı olarak o günden itibaren çalışmalara başladıklarını aktaran Şensoy, çalışma kapsamında okulda hangi alanların, hangi programların açılacağına dair bir müfredat ve program çalışması yaptıklarını söyledi.

Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi içerisinde ilk etapta bir maden teknolojisi alanı açtıklarını anlatan Şensoy, "Bartın içerisinde okulumuzu yapacağımız kampüs alanını belirlemek için Sayın Valimizle, Milli Eğitim Müdürümüzle saha ziyareti yaptık, birkaç tane alternatif yer belirledik. Bu okullar yapılıncaya, kampüs tamamlanıncaya kadar öğrencilerimiz eğitimlerini Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi içerisinde takip edecekler." dedi.

Yapılacak lisenin madencilik alanında tematik bir lise olacağına işaret eden Şensoy, şöyle konuştu:

"Bu açılacak lise madencilik alanında Türkiye'de ikinci lise olacak. İlk lise, Sayın Bakanımız Mahmut Özer tarafından Balıkesir'in İvrindi ilçesinde enerji bakanımızla beraber açmışlardı. Buradaki lise ikinci açılan madencilik lisesi olacak. Bu lise bir kampüs içerisinde atölyeleri, sürekli eğitim merkezi olan, eğitimlerin alınmış olduğu ve AR-GE merkezlerinin olduğu geniş merkezli bir okul olacak. Her türlü modern teknolojinin kullanıldığı ve modern atölyeleri içinde barındırdığı bir okulumuz olacak. Aynı zamanda civardaki sektörlerde de çocuklarımız uygulama imkanı bulacaklar. Sektörün aradığı kalifiye elemanların yetişeceğine inanıyoruz bu okulumuzdan."

Şensoy, Bartın için de büyük bir kazanım olacağına inandığı okul konusunda kendilerine destek olan, fikir veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Şensoy, açıklamasının ardından Valilik makamında bir süre Vali Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ile görüştü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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