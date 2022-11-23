Düzce'de hastane bahçesine olası yoğunluğa karşı AFAD çadırları kuruldu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından ani gelişebilecek durumlara ve olası yoğunluğa karşı sağlık hizmeti verilmesi için Gümüşova-Cumayeri Devlet Hastanesi bahçesine 5 AFAD çadırı yerleştirildi.



Depremin ardından iki ilçeye hizmet veren Gümüşova-Cumayeri Devlet Hastanesi'nde, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince hasar tespit çalışması yapıldı.

Binada hasara rastlanmazken, bahçeye ani gelişebilecek durumlara ve olası yoğunluğa karşı sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için 5 AFAD çadırı kuruldu.

Acil serviste yer alan tüm ekipmanların bulunduğu çadırlarda gerekli tüm acil sağlık hizmetleri verilebilecek.



Bahçede koordinasyon çadırı da yer alıyor.

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