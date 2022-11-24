Bartın'da selde yıkılanların yerine yapılan 4 köprü ulaşıma açıldı

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde geçen yıl yaşanan selde yıkılanların yerine inşa edilen 4 köprüde ulaşım sağlanmaya başladı.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta Zafer köyünde yaşanan selde yıkılan köprülerin yerine yenilerinin yapılması için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çalışma yürütüldü.

Bu süreçte 200 haneli, 650 nüfusa sahip köyde ulaşımın sağlanması için bölgeye menfezler konuldu.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne bağlı 233. Şube Şefliğinin planlamaları doğrultusunda kemer köprü mimarisi şeklinde 4 yeni köprü yapılarak köyün her iki yakası yeniden birbirine bağlandı.

Dere yatağı üzerindeki 24 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe sahip "Zafer-1", "Zafer-2", "Öncüler-3" ve "Milne-4" isimli köprüler trafiğe açıldı.

Öte yandan, Zafer köyünden geçen dere hattının ıslahı için yürütülen çalışmalarda 2 kilometrelik hat boyunca 10 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde perde duvar yapıldı.

Bozulan altyapı ve su şebekesinin yeniden tesis edildiği köyde, 5 bin 500 metrekare kilitli parke kullanılarak yol ve kaldırımlar yenilendi.

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