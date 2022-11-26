Bartın'da sağanak nedeniyle servis yolunun bir bölümü yıkıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Bartın'da sağanak nedeniyle Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu "Kozcağız-1" Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan servis yolunun bir bölümü yıkıldı.

Kentte iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Kozcağız beldesinden gelen Bartın Irmağı'yla birleşen Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Çaydaki su seviyesi ve debinin artması nedeniyle "Kozcağız-1" Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan yaklaşık 200 metrelik asfalt servis yolunun 20 metrelik bölümü yıkıldı.

Beldeye ulaşım alternatif köprüden sağlanıyor.

Bartın'da 27 Haziran'daki selde Kozcağız belde merkezindeki 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprü yıkılmış, köprünün yeniden inşası için köprünün yıkım ve inşaat çalışmalarına başlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.