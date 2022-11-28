Ulus'ta fındık üreticilerine uygulamalı eğitim verildi

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BARTIN (AA) - Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ulus'ta çiftçilere fındık üretiminde kalitenin arttırılması için uygulamalı eğitim verildi.

İl Müdürü Yasin Önder, Kıyıklar köyündeki eğitimde üreticilere yönelik fındıkta, budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri konularında eğitim verdiklerini söyledi.

İlin önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve bu kapsamda Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi​ (TAKEP) kapsamında yürütülen "Bartın'da Fındık Kabuğunu Kırıyor Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydeden Önder, eğitimlerin yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.

Eğitimlerde, müdürlük teknik personelleri tarafından fındık ocağında uygulamalı budama eğitimi verildi, gübreleme, zirai mücadele ve yabancı ot kontrolü hakkında bilgilendirmeler yapıldı.





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