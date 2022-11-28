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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra'da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi

AA

Amasra'da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi

BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası hava sızdırmazlığını sağlamak ve çıkan yangının sönmesi için -100 kotuna dördüncü barajın (Yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici set) yapılmasıyla gaz değerlerinin düştüğü ve ocaktaki yangının da sönme eğilimine girdiği bildirildi.

Patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirilirken, ekiplerce ocağın yangın olan bölümünde yapılan 2 barajın ve -100 kotuna taş tozu torbalarından yapılan barajın ardından -100 kotuna da sızdırmazlığı sağlamak için dördüncü barajın yapım çalışmaları tamamlandı.

Yangının tamamen söndürülmesi için ocaktaki çalışmalar devam ederken, tahlisiye ekiplerince belirli aralıklarla gaz ölçümü de yapılıyor.

TTK Genel Müdürlüğünden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta yaptıkları gaz ölçümlerinde karbonmonoksit ve oksijen değerlerinin düştüğü, bu düşüşle ocaktaki yangının da sönme eğilimine girdiği bildirildi.

Öte yandan, Amasra Müessesesi maden ocağında 2019'da çalışmaya başlayan ve patlamanın ardından 14 Kasım'da işbaşı yapan 134 maden işçisinin ardından 405 işçi de bugün yer üstünde çalıştırılmak üzere müesseseye geldi.

Çalışmaya başlayan işçilerin bu hafta gündüz vardiyası yapacağı ve gelecek haftadan itibaren 3 vardiyaya geçileceği öğrenildi.

Müessese önünde ve baca ağzında polis ekiplerinin aldığı önlemle görevliler dışında kimsenin alana girmesine izin verilmezken, mesai dışındaki maden işçilerinin de ocağa girmesine izin verilmiyor.

- Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı S.A, İşletme Müdürü S.E, İşletme Başmühendisi M.T. ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4'üne adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Patlamanın ardından ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatılmış, ardından betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için "köpük barajı"yla kaplanmış ardından -100 kotuna da taş tozu torbalarından baraj yapılmıştı.

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