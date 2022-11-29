Bartın Üniversitesi URAP dünya sıralamasında 147 basamak yükseldi

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2022-2023 dünya sıralamasında 147 basamak yükselerek 2 bin 280'inci sıraya yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2022-2023 dünya sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi bulunan URAP sıralamasında dünyadan 3 bin üniversite yer aldı.

Üniversiteler 2021'de ürettikleri makale sayısı ile 2021'den geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.

Tüm bileşenleriyle "Sürdürülebilir Gelişim" hedefiyle önemli bilimsel ilerlemelerin kaydedildiği BARÜ, 2020 yılında 2 bin 484'üncü sıradan girdiği URAP Dünya Sıralaması Listesinde 2021 yılında 57 basamak yukarı çıkarak 2 bin 427'nci sırada yer aldı.

Dünya genelinde 3 bin yükseköğretim kurumunun sıralandığı listede BARÜ, gösterilen performansla bu yıl 147 basamak yükselerek, 2 bin 280'inci sıraya yerleşti.

- BARÜ, Türkiye sıralamasında 70'inci sırada yer aldı

En yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listeye Türkiye'den 118 yükseköğretim kurumu girmeyi başardı. BARÜ, 2020 yılında Türkiye'den sıralamaya giren 111 üniversite arasından 88'inci, 2021 yılında ise 112 üniversite arasında 83'üncü oldu.

BARÜ bu yıl ise 48 üniversiteyi geride bırakarak listede 70'inci sırada yer aldı. BARÜ, işbirliği sıralamasında 61'inci, makale sıralamasında 65'inci, atıf sıralamasında 72'nci, toplam yayın etkisi sıralamasında 72'nci, toplam atıf etkisi sıralamasında 71'inci ve toplam doküman sıralamasında 92'nci oldu.

- "Sadece bilgiyi aktaran değil, üreten bir yükseköğretim kurumu olmayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "sürdürülebilir gelişim" ve "kalite" ekseninde büyük gayret gösterdiklerinin belirtti.

Bilimsel çalışmalarını, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarla ortaya koydukları yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunduklarını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız işbirliktelikleri ile aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İnanıyorum ki bugün yaptıklarımız, geçmiş 5 yıl dikkate alınarak yapılan bu gibi değerlendirmedeki yerimizi önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkaracaktır. Bu sürece katkı sunan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki dönemlerde başarılarımızın katlanarak artacağına yürekten inanıyorum."

Üniversite olarak hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini vurgulayan Uzun, "Bu süreçte sadece bilgiyi aktaran değil, üreten bir yükseköğretim kurumu olmayı başardık. Şimdiki hedefimiz bu gelişimimizi üstüne koyarak geleceğe aktarmak. Bu düşüncelerle sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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