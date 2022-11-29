Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı

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BARTIN (AA) - Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazanın ardından yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüsün sürücüsü Mustafa E. (31) Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Verdiği ilk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenilen sürücünün, jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.



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