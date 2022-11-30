BARÜ'lü öğrencilerin sanayiye yönelik 5 araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinde (BARÜ) TÜBİTAK 2209-B programı kapsamında öğrencilerin hazırladığı 5 proje kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında, 6 dönemdir ilk 5'te yer alan BARÜ'lü öğrencilerin, 2209-B programı için hazırladıkları 5 proje de desteklenmeye değer görüldü.

TÜBİTAK tarafından ilan edilen sonuçlara göre Fen Fakültesi öğrencisi Ahmet Emre Özden ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri Ali Berat Arslan, Mohammed Madi, İnas Ghiat ve Onur Üstün'ün projeleri destek almaya hak kazandı.

Projelerin akademik danışmanlıklarını ise Doç. Dr. Hasan Ufuk Çelebioğlu ile Arş. Gör. Dr. Emre Altaş yaparken; sanayi danışmanlıklarını Dr. Öğretim Üyesi Rizvan İmamoğlu yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk bağlamında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yarınlara değer katma yolunda tüm bileşenlerle gösterdikleri gayretleri, öğrencilerin gurur verici adımlarıyla taçlandırdıklarını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Gençlerimize güveniyor ve tüm çalışmalarımızın merkezine onları alıyoruz. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi ve onlarla yol arkadaşlığı yapan öğretim elemanlarımız ile tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkanı sunan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal ile sürece katkıları dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanımız (BİDEB) Prof. Dr. Sayın Ömer Faruk Ursavaş'a teşekkür ediyorum. Ayrıca gelecek yolculuğumuzda bizlere güç katan ve teşvik eden yaklaşımları için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum."





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