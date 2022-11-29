Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

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BARTIN (AA) - Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde dün kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüsün kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoförü Mustafa E'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İlk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenilen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlandı. Şoför ve 2 otobüs görevlisi ile 32 yolcunun dün tedavilerinin tamamlamasının ardından kazada hafif yaralanan 5 kişi de bugün taburcu edildi.

Rize'den Zonguldak'a giden 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü, dün Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, 3'ü otobüs personeli 40 kişi yaralanmıştı.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüs şoförü, taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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