Bartın'daki ormanlardan bu yıl 40 ton çam reçinesi elde edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'daki ormanlardan bu yıl 40 ton çam reçinesi elde edildi

AA

Bartın'daki ormanlardan bu yıl 40 ton çam reçinesi elde edildi

BARTIN (AA) - AKİF YAMAN - Bartın'daki ormanlardan bu yıl 40 ton elde edilen çam reçinesinin toplanma alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Ömrünü tamamlamış canlı ağaçların gövdesine açılan yaraya asit pasta uygulaması yapılarak üretilen ve kimya endüstrisinden talep gören doğal bir ürün olan reçine, Bartın'daki çam ormanlarının değerini artırıyor. Orman varlığı yönünden zengin bir kent olan Bartın'da, odun dışı orman ürünlerinin de değerlendirilmesine önem veriliyor.

Yüksek katma değerli niş pazarlarda (dar bir tüketici grubunun istek ve gereksinmelerine göre bölümlenmiş pazarlar) değerlendirilen reçineler, bu alanda yurt dışına olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Bartın Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihale sonrası merkeze bağlı Topluca köyündeki çam ağaçlarından nisandan bu yana elde edilen 40 ton reçine, kimya endüstrisinden talep görüyor.

İlk olarak, ağaç gövdesindeki reçinenin alınacağı bölge soyularak düzleştiriliyor. Daha sonra gövdede yer seviyesinden 20 santimetre yükseklikte açılan küçük kesiğin altına sıcağa dayanıklı şeffaf torba zımbalanıyor.

Kesik yarasının üzerine asit pasta uygulanarak reçine kanallarının ağzı açığa çıkarılıyor. Böylece yaradan akan reçine 15-20 gün boyunca torbanın içinde birikiyor. Torbaya dolan reçineler, görevliler tarafından toplandıktan sonra hava almayan bidonlarda depolanarak işlenmek üzere işletmelere gönderiliyor.

- "Hedefimiz yalnızca hammadde üretimi değil, reçinenin ülkemizde işlenerek değerlendirilmesidir"

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, AA muhabirine, odun dışı orman ürünlerinin günümüzde daha fazla önem kazandığını, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bayraktaroğlu, hedeflerinin hammadde üretiminin yanı sıra reçinenin ülkede işlenerek değerlendirilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Reçine toplama çalışmalarının, idari müddetinin sonuna gelmiş ormanlarda yapıldığını vurgulayan Bayraktaroğlu, Bartın'daki ormanlardan nisan ayından bu güne kadar 40 ton çam reçinesi üretildiğini belirtti.

Bayraktaroğlu, reçinenin büyük bölümünün yurt dışından ithal edildiğine dikkati çekerek bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla gerçekleştirilen üretimle milli ekonomiye katkı sağlandığını ifade etti.

- "İlerleyen dönemde üretimi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz"

Reçine üretimi yapan işletmenin sorumlusu Barış Çetin de bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 bin ağaçta çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çetin, 2023'te üretimi 44 bin ağaca çıkararak verimi artırmayı planladıklarını aktararak "Reçine boya, kozmetik gibi 200 alanda kullanılmaktadır. Ülkemiz bunu dışarıdan ithal ediyor. Bu ithalatı önlemek ve buradaki halka, köylüye iş imkanı sağlamak için Türkiye'de üretimlere birkaç yıldır başlamış bulunmaktayız. 8-10 ilde üretim çalışmalarımız devam etmektedir. İlerleyen dönemde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Reçine üretiminin yaklaşık 7 ay sürdüğünü anlatan Çetin, "Bunun ilk ayında, yani mart ayında ağaçlarımızı elimizdeki makinelerle kızıllatıyoruz. Daha sonra nisanda poşet takmaya başlıyoruz. Poşetleri taktıktan sonra her ağacın dibinde 15-17 gün aralığında sağım işlemi ile üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bartın'da 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;DA 40 KİŞİNİN YARALANDIĞI OTOBÜS KAZASINDA ŞOFÖR TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DA 40 KİŞİNİN YARALANDIĞI ...
Bartın'da 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı
YEREL HABERLER Bartın'da 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ...
BARÜ'lü öğrencilerin sanayiye yönelik 5 araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi
YEREL HABERLER BARÜ'lü öğrencilerin sanayiye yönelik 5 araştırma ...
Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu ...
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı (3)
YEREL HABERLER Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı (3)
Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu ...
GÜNCELLEME 3 - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi ...
Bartın Üniversitesi URAP dünya sıralamasında 147 basamak yükseldi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi URAP dünya sıralamasında 147 ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;DA DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ: &#039;UYUMUYORDUM, BİR AN DALMIŞIM&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DA DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNÜN ...
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı (2)
GÜNCELLEME 2 - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 39 YARALI (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 39 ...
(Görüntülü) Bartın&#039; da otobüs devrildi; 39 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bartın' da otobüs devrildi; 39 ...
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi; 39 yaralı (1)
YEREL HABERLER Bartın'da yolcu otobüsü devrildi; 39 yaralı (1)
flaş
YEREL HABERLER flaş
GÜNCELLEME - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi ...
Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.