Bartın'da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Bartın'da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde ikamet eden Vasfiye Ç. (28) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aslan Ç. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Aslan Ç, mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Bağırma seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Aslan Ç. ise Çayırlar Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinde yakalan​​​​​​​dı.

Vasfiye Ç'nin 5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Hatice Kontürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vasfiye Ç'nin çığlıklarını duyması üzerine durumu polise bildirdiğini belirterek, "Vasfiye çok iyi bir insandı. Hiçbir kötülüğü yoktu. Adam çalışmıyordu. Aralarında sürekli tartışma oluyordu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.