Amasra'da Dünya Madenciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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BARTIN (AA) - Amasra ilçesinde, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyeleri, daha sonra anıta çelenk bıraktı.

GMİS Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, burada yaptığı açıklamada, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü, 14 Ekim'de yaşanan ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle buruk kutladıklarını söyledi.

"42 maden işçisini kaybetmenin acısını, yüreğimizde yaşıyoruz. Bu konuda ihmali olanların cezalarını çekene kadar da acımızı yaşamaya devam edeceğiz." diyen Çınar, İstanbul'da yoğun bakımda tedavileri süren 4 maden işçisine de acil şifalar diledi.

Çınar, "Burada kurumlarına sahip çıkmak isteyen, Amasra Müessesine sahip çıkmak, 42 kardeşimizin geride bırakmış oldukları hatıralara sahip çıkmak isteyen 540 madenci kardeşimiz var. Biz onların hatıralarını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi sendikamız olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maden şehitlerinin geride bıraktıkları evlatlarının da yanında olduklarına işaret eden Çınar, savcıların işlerini daha şeffaf yapmaları için bu zamana kadar sessiz kaldıklarını vurguladı.

Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En ufak kuşku veya daha farklı düşünceler içinde bu zamana kadar olmadık, olmayacağız. Savcımız, hakimimiz, emniyetimiz bu işin sorumlularını bulacak, biz de onların yanlarında olacağız. Burada madenci kardeşlerimiz var. Hepsi ifadelerini verecek, ne biliyorlarsa net tavırlarla ifadelerini verecekler. Bizler bu işin peşinde olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu günümüzün tekrar hayırlara vesile olmasını, böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını diliyorum. Rabbim şehit ailelerimiz başta olmak üzere, herkesin yardımcısı olsun."

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