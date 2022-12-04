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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da Kazakistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

AA

Bartın'da Kazakistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) eğitim gören Kazakistanlı 22 yaşındaki Daurenbek Tuleutay, kaldığı yurtta arkadaşlarından etkilenerek İslamiyet'i seçti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri hazırlık sınıfı öğrencisi Tuleutay, kaldığı Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda İslamiyet'e ilgi duymaya başladı.

Arkadaşlarından İslamiyet'le ilgili bilgiler öğrenen ve bu konuda kitaplar okumaya başlayan Tuleutay, daha sonra yurt görevlilerine Müslüman olmak istediğini iletti.

Bunun üzerine İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Tuleutay'a, İslamiyet'in temel esasları anlatıldı.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Tuleutay'a, İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından ihtida belgesi ve çeşitli kitaplar verildi.

Keskin, gazetecilere, Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Tuleutay'ı ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ettiğini söyledi.

Özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Tuleutay'ın, hayatında tertemiz bir sayfa açtığını vurgulayan Keskin, "Artık dünyadaki tüm Müslümanların ve bizlerin kardeşi oldu. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Tuleutay da 22 yaşına kadar ateist olarak yaşadığını, Bartın'da İslamiyet'e merak sardığını belirtti.

İslamiyet'le ilgili yurttaki arkadaşları ve görevli rehberlerden bilgiler aldığına işaret eden Tuleutay, "Bol bol kitap okuyor, dinimi öğreniyorum. Bir yandan da ibadetlerimi düzgün bir şekilde yapmak için öğrenmeye devam ediyorum. İslamiyet’i seçtiğim için gayet mutluyum ve huzur doluyum." diye konuştu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş ile Ensar Vakfı Bartın Şube Başkanı Murat Yıldırım da Tuleutay'ı kararından dolayı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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