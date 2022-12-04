Bartın'da madencilerden oluşan koro konser verdi

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BARTIN (AA) - Bartın'da, madencilerden oluşan koro "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla konser verdi.

Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. 14 Ekim’de Amasra’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden maden işçileri anıldı.

Konsere iş elbiseleriyle katılan madenciler şarkılar seslendirdi.

Konsere Vali Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil, madencilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



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