Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirliliğe neden oldu.

Kentte geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi.

Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

Sahildeki çöplerin 20 kişilik belediye temizlik görevlisi ve iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki kirlilik dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.