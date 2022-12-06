Bartın'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutlar için kura çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutlar için kura çekildi

AA

Bartın'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutlar için kura çekildi

BARTIN (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Bartın'da yapılacak 850 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki kura çekimine, ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde yapılacak konutlar için ilk kura çekimini, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanvekili Hüseyin Fırıncıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı gerçekleştirdi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri hem salon içinde hem salon dışında kurulan platformda okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Vali Arslan, burada yaptığı konuşmada, sosyal devlet olma anlayışının bir gereği olarak son 20 yılda TOKİ eliyle ülkede ve kentte pek çok konut, kamu hizmet binası ve sosyal donatılar kazandırıldığını söyledi.

"İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" ile hayata geçirilecek konut ve iş yeri seferberliğiyle de insanları ev ve iş yeri sahibi olmasının kolaylaşacağını, kira öder gibi mülk sahibi olmalarının sağlanacağını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de vatandaşlarımız projeye büyük bir ilgi gösterdi. İlimiz genelinde Bartın merkezde 400, Amasra'da 100 ve Kozcağız'da 350 konut olmak üzere 850 konut için kura çekeceğiz. 400 konut için 13 bin 930, 100 konut için 1553, 350 konut için 1206 vatandaşımızın başvurusu kabul edildi. Bugün burada az sonra çekilecek kuralar ile ev sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah ödeme kolaylığı versin. Kurada adı çıkmayanlara da en kısa sürede gönüllerinden geçen evin nasip olmasını Yüce Rabb'imden diliyorum."

İsmi açıklananlardan 62 yaşındaki Hasan Sinoplu, Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli olduğunu ve kurada isminin çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Sinoplu, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, emeği geçen tüm büyüklerimizden razı olsun. İhtiyacı olanlara çıksın. İsmimin çıkacağı aklıma gelmezdi. Sayın Valimiz de önümde oturuyordu, o da tebrik etti." diye konuştu.

İnfaz koruma memuru emeklisi Ahmet Yılmaz da çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim üçüncü kez kuraya katılışım. Nasip bugüne oldu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu zamana kadar kiralardaydık. İsmim de sonlara doğru çıktı ve bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BARTIN&#039;DA ATIKLAR SAHİLE VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DA ATIKLAR SAHİLE VURDU
Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
YEREL HABERLER Bartın'da sağanakla sürüklenen atıklar İnkumu ...
(Görüntülü) BARTIN - AMASRA&#039;DA MADENCİLER GÜNÜ&#039;NDE MADENCİ KOROSU KONSER VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN - AMASRA'DA MADENCİLER ...
Amasra'da Madenciler Günü'nde Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı (3)
YEREL HABERLER Amasra'da Madenciler Günü'nde Madenci Anıtı'na çelenk ...
Bartın'da madencilerden oluşan koro konser verdi
YEREL HABERLER Bartın'da madencilerden oluşan koro konser verdi
Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü (3) 
YEREL HABERLER Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak ...
(Görüntülü) EŞİ TARAFINDAN 20 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLEN VASFİYE TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİ TARAFINDAN 20 BIÇAK DARBESİYLE ...
Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü (2)
YEREL HABERLER Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak ...
(Görüntülü) AMASRA&#039;DA MADENCİLER GÜNÜ&#039;NDE MADENCİ ANITI&#039;NA ÇELENK BIRAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASRA'DA MADENCİLER GÜNÜ'NDE ...
(Görüntülü) EŞİ, VASFİYE&#039;Yİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE 20 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİ, VASFİYE'Yİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ...
Bartın'da Kazakistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu
YEREL HABERLER Bartın'da Kazakistanlı üniversite öğrencisi Müslüman ...
Amasra'da Dünya Madenciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Amasra'da Dünya Madenciler Günü dolayısıyla tören ...
Amasra'da Madenciler Günü'nde Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı
YEREL HABERLER Amasra'da Madenciler Günü'nde Madenci Anıtı'na çelenk ...
Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü
YEREL HABERLER Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak ...
GÜNCELLEME - Bartın'da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bartın'da ayrı yaşadığı eşi tarafından ...
Bartın'da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
YEREL HABERLER Bartın'da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.