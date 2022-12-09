Bartın'da ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın'da otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
B.A. idaresindeki 74 BJ 117 plakalı otomobil, Kozcağız kara yolu Kutlubeydemirci köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle devrilerek ters döndü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile A.A. (4), E.A. (6), H.A. (57) ve M.A. (41) itfaiye ve sağlık personelince otomobilden çıkarıldı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.