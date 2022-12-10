Bartın'da selde çöken yola 35 metre uzunluğunda köprü inşa ediliyor

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BARTIN (AA) - Bartın'da geçen yıl yaşanan sel afetinde Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisinde çöken yolda, köprü yapımına başlandı.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde Sap Deresi'nin taşması sonucu yıkılan ve sonrasında yolun altından geçen menfezlerin yenilenerek ulaşıma açıldığı Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisinde köprü inşa ediliyor.

35 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olması planlanan köprü çalışmaları nedeniyle Bartın-Karabük kara yolunun 25. kilometresinde ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor.

Bölge sakinlerinden 39 yaşındaki Hasret Ergün, gazetecilere, sel afetinde Sap Deresi'nin taşması sonucu evlerini su bastığını belirterek, selden komşularının yardımıyla kurtulduğunu söyledi.

Köprü yapılmasının, mahalle sakinlerini benzer afetleri yaşamaktan kurtaracağını aktaran Ergün, "Yaklaşık 2 ay içinde biteceğini öğrendik. Biz ve diğer hane sakinleri için çok olumlu bir çalışma oluyor. 11 Ağustos'taki afeti bir daha yaşamak istemiyoruz. Allah kimseye bu afeti bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması planlanan inşa çalışmaları, dronla görüntülendi.

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