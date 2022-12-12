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Bartın'da otizmli garson çalışma azmiyle takdir topluyor

AA

Bartın'da otizmli garson çalışma azmiyle takdir topluyor

BARTIN (AA) - Bartın'da yaşayan 32 yaşındaki otizmli Erhan Kara, kafede garsonluk yaparak bir yandan aile bütçesine katkı sağlıyor diğer yandan sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çalışkanlığıyla hem işletmedeki mesai arkadaşlarının hem de müşterilerin takdirini kazanan Kara, sabah başladığı işinde müşterilerle ilgilenmenin yanı sıra çalışanların da yardımına koşuyor.

Erhan Kara, AA muhabirine, 2013 yılından bu yana çalıştığını ve aile bütçesine katkı sağlamaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Kafedeki işine 3 yıl önce girdiğini dile getiren Kara, "Sabah erkenden mesaiye başlıyorum. Burada çalışırken hem paramı kazanıyorum hem de dostluklar kuruyorum. Çalışırken kendimi daha huzurlu hissediyorum." dedi.

İşletme sahibi Murat Yıldırım da işletmede 2 engelli çalışanlarının bulunduğunu belirterek, "Erhan bizim için çok değerli. Bizler de onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Müşterilerimiz de özellikle engelli çalışanlarımızdan sipariş veriyor ve onlarla sık sık sohbet ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, engelli bireylerin çalışma hayatında yer almasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Onların ellerinden hep birlikte tutmamız gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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