Bartın Üniversitesine 3 yıl için 1 milyar 802 milyon lira ödenek öngörüldü

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BARTIN (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, bütçe tahminine göre Bartın Üniversitesine gelecek 3 yıl için 1 milyar 802 milyon 668 bin lira ödenek öngörüldüğünü bildirdi.

Tunç, yazılı açıklamasında, 2008 yılında 3 fakülte ile kurulan Bartın Üniversitesinin, bugün 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 enstitüyle 18 binin üzerinde öğrenciye sahip olduğunu belirtti.

Nitelikli eğitim ve bilimsel altyapıya verdiği önem sayesinde gelecek vadeden üniversitenin, 12 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen kendine saygın bir konumda yer bulduğuna işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"YÖK'ün büyük önem verdiği 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi' kapsamında 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesi, bölgesinden başlayarak ülkemize değer katmaya devam etmektedir. Kısa sürede hem bilimsel hem de fiziksel gelişen Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar'daki 1200 dönümlük yeni kampüs alanına büyümeye devam ediyor. Yapımı tamamlanan kütüphane binası bölgemizin en büyük, en prestijli kütüphanesi oldu, yeni derslikler, laboratuvar binaları, sosyal tesisleri, rektörlük binası ile üniversitemiz gelişmeye büyümeye devam etmektedir."

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyacına da önem verdiklerini aktaran Tunç, Bartın'da Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nun yatak kapasitesinin 9 bine ulaştığının da altını çizerek, başvuru yapan öğrencilerin hepsinin yurda yerleştiğini, Kutlubeyyazıcılar kampüsü alanında inşaatı devam eden yeni 1000 kişilik kız yurdunun da yarıyıl tatilinden itibaren hizmete açılacağını ifade etti.

Tunç, bütçe tahminine göre Bartın Üniversitesine gelecek 3 yıl için 1 milyar 802 milyon 668 bin lira ödenek öngörüldüğünü bildirdi.



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