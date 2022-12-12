Bartın'da taraftarın darbedilmesine ilişkin bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı

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BARTIN (AA) - Bartın Valiliği, amatör maç sonrası bir taraftarın darbedilmesine ilişkin bir polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta Bartınspor ile 1926 Polatlı Belediyespor arasında Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sonrasında bir taraftar ile gazetecinin darbedilmesine ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün oynanan futbol müsabakası sonrasında bir taraftarın yerdeyken darbdilmesi görüntülerine ilişkin zor kullanmanın sınırlarının aşılması kapsamında Valiliğimizce müfettiş talebinde bulunulmuş, aynı zamanda ilgili personel (polis memuru) soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılmıştır. Maç sonrası meydana gelen bu müessir olay nedeniyle her ne kadar görüntülerde yer alan taraftar şikayetçi olmadığını beyan etse de görevli bir memurun yaralandığı, bir gazetecinin darbedildiği iddiasına ilişkin olarak olay tüm yönleriyle araştırılarak sorumlular hakkında gerekli disiplin işlemleri gerçekleştirilecektir."

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